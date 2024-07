Donovan Mitchell renueva con Cavs por 3 años y 150,3 millones

ARCHIVO - Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, celebra una falta ofensiva contra el Magic de Orlando durante la segunda mitad del primer partido de la serie de playoffs de primera ronda de la NBA, el 20 de abril de 2024, en Cleveland. El escolta All-Star Donovan Mitchell acordó una extensión de contrato de tres años y 150,3 millones de dólares con los Cavaliers, dijo a The Associated Press el martes 2 de julio una persona familiarizada con la decisión. (AP Foto/Nick Cammett, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.