Doncic registra 5to triple-doble consecutivo en triunfo de Mavs 114-108 sobre Heat

El escolta del Heat de Miami Terry Rozier (2) conduce hacia la canasta contra los defensores de los Mavericks de Dallas Dante Exum, tercero desde la derecha, Dereck Lively II (2), Maxi Kleber, a la izquierda, y Luka Doncic, segundo desde la izquierda, durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA en Dallas, el jueves 7 de marzo de 2024. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.