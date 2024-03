Dodgers despiden al intérprete de Ohtani por acusaciones de apuestas ilegales y robo al astro

ARCHIVO - Foto del 14 de diciembre del 2023, el jugador de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani y su intérprete Ippei Mizuhara responden preguntas durante la conferencia de prensa. El miércoles 20 de marzo del 2024, despiden a Mizhurana por acusaciones de apuestas ilegales y robo. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved