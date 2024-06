Diversión en Londres previo al Mets-Filis, jugadores toman pintas y visitan sitios turísticos

Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, posa para una foto con los exfutbolistas del West Ham Anton Ferdinand y James Collins, durante un día de entrenamiento en el estadio de Londres, el viernes 7 de junio de 2024. Los Mets jugarán contra los Filis de Filadelfia en Londres el 8 y 9 de junio. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved