Dimitrov elimina a Alcaraz en cuartos de final en Miami

El búlgaro Grigor Dimitrov festeja su triunfo sobre el español Carlos Alcaraz en el Abierto de Miami, el jueves 28 de marzo de 2024

Pero no capituló, ni siquiera después de verse abajo por un quiebre y 4-2 en el segundo parcial. Le rompió el servicio a Dimitrov, dejándolo en cero, y conservó su saque para igualar la manga 4-4.

Sin embargo, el búlgaro ganó los últimos dos games, logrando un quiebre en el decisivo.

“Fue casi perfecto”, dijo Alcaraz, de 20 años, acerca de su adversario. “Yo siento muchas frustraciones ahora, porque él me hizo sentir como si yo tuviera 13 años. Fue una locura. Yo hablaba con mi equipo y le decía que no sabía qué hacer. No conozco sus debilidades ni nada”.

Dimitrov no vencía a un jugador de los mejores cinco del orbe desde los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de 2019, cuando superó a Roger Federer, entonces ubicado en el tercer peldaño.

En la rama de mujeres, Elena Rybakina (4ta) tuvo que disputar nuevamente tres sets antes de superar 6-4, 0-6, 7-6 (2) a Victoria Azarenka en las semifinales.

Rybakina, cuarta del ranking de la WTA, enfrentará en la final sabatina a la local Danielle Collins, quien vapuleó 6-3, 6-2 a la rusa Ekaterina Alexandrova (14ta). La kazaja llegó también a la final del año pasado, en la que cayó en sets seguidos ante Petra Kvitova.

“Este año es muy diferente”, dijo Rybakina. “Sinceramente yo no esperaba estar en la final porque no estaba tan bien preparada para este torneo. Pero me alegra haber luchado en todos estos partidos y estar de nuevo en la final”.

Un día de descanso sería bienvenido para Rybakina, quien debió disputar tres sets en todos sus partidos de este torneo, salvo uno. El duelo del jueves duró 2 horas y 33 minutos.

Rybakina, de 24 años, busca su tercer título en este año. Tiene una foja de 4-0 en su carrera ante Azarenka, incluyendo dos victorias este año.

Azarenka, de 34 años, intentaba ser la monarca de mayor edad en este certamen. Era ya la segunda semifinalista de más edad —Venus Williams llegó a esa instancia en 2017, cuando tenía 36 años.

FUENTE: Associated Press