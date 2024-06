Diamondbacks atacan temprano con Walker para superar 12-5 a Medias Blancas

El receptor de los Medias Blancas de Chicago, Martin Maldonado (15), sostiene al umpire Marvin Hudson, después de que éste fuera golpeado por un faul durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los Diamondbacks de Arizona, el domingo 16 de junio de 2024, en Phoenix. Hudson dejó el partido y no regresó. (AP Foto/Rick Scuteri) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved