Devin Booker emboca 52 y los Suns derrotan 124-111 a los Pelicans

Devin Booker (1), de los Suns de Phoenix, ataca la canasta entre CJ McCollum (3) Herbert Jones (5), de los Pelicans de Nueva Orleans, en el juego de baloncesto de la NBA, el lunes 1 de abril de 2024, en Nueva Orleans. Los Suns ganaron 124-111. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.