Devers hilvana cinco juegos con jonrón e igualando récord. Medias Rojas ganan 11-3 a Cardenales

Rafael Devers, derecha, de los Medias Rojas de Boston, dobla después de primera después de batear jonrón de dos carrers, mientras el relevista de los Cardenales de San Luis, Ryan Fernández, detrás de él, espera durante la sexta entrada del juego de béisbol del domingo 19 de mayo de 2024, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.