Desechan cargos contra Scheffler tras arresto afuera del Campeonato de la PGA

ARCHIVO - foto del 17 de mayo del 2024, el golfista Scottie Scheffler en conferencia de prensa tras la segunda ronda del Campeonato de la PGA. El miércoles 29 de mayo del 2024, desechan los cargos contra Scheffler tras arresto en Louisville. (AP Foto/Matt York, File) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved