DeRozan anota 28 puntos y los Bulls superan 110-107 a los Trail Blazers

DeMar DeRozan (11), de los Bulls de Chicago, conduce hacia la canasta y recibe una falta de Dalano Banton, de los Trail Blazers de Portland, a la derecha, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el lunes 18 de marzo de 2024, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved