Dak Prescott y los Cowboys ganan el Este de la Nacional al vencer 38-10 a Commanders

El wide receiver CeeDee Lamb (88), de los Cowboys de Dallas, extiende su brazo para que el balón cruce el plano de la zona de anotación para conseguir un touchdown en contra de los Commanders de Washington durante la primera mitad del juego de la NFL el domingo 7 de enero de 2024, en Landover, Maryland. (AP Foto/Jessica Rapfogel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.