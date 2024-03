Cuadangulares consecutivos en la novena llevan a la victoria a Rojos, 6-5 sobre Nacionales

Christian Encarnacion-Strand, izquierda, de los Rojos de Cincinnati, celebra con su compañero Elly De La Cruz después de conectar el jonrón solitario de la victoria en la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Nacionales de Washington, en Cincinnati, el domingo 31 de marzo de 2024. (AP Foto/Aaron Doster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.