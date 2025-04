Crudo testimonio de Dalma Maradona en juicio por muerte del astro: "los médicos nos engañaron"

Dalma Maradona, la hija del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, ingresa a la corte de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el martes 15 abril, 2025, para declarar en el juicio por homicidio contra siete profesionales de la salud que trataban a su padre. (AP Foto/Emmanuel Fernnádez) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved