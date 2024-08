Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo logran el bronce olímpico para España en dobles femenino

Las españolas Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo celebran tras derrotar a las checas Linda Noskova y Karolina Muchova para llevarse la medalla de bronce en el tenis de los Juegos Olímpicos de París, el domingo 4 de agosto de 2024. (AP Foto/Louise Delmotte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved