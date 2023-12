Corte argentina revoca suspensión de elecciones en Boca Juniors y se votará el domingo

El vice presidente de Boca Juniors Roman Riquelme, habla para los fanáticos del equipo afuera del estadio La Bombonera, durante una manifestación exigiendo elecciones para renovar el liderazgo del equipo, en Buenos Aires, Argentina, el domingo 3 de diciembre de 2023. Las elecciones fueron suspendidas por presuntas irregularidades en el padrón. Una corte civil de apelaciones revocó el fallo de primera instancia y se votará el próximo domingo 17 de diciembre. (AP Photo/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved