Cooper anota en su debut con Bills y Allen se sacude incierto inicio en paliza 34-10 sobre Titans

Amari Cooper (18), de los Bills de Buffalo, atrapa un pase para un primero y diez, superando la cobertura de Jarvis Brownlee Jr. (29), de los Titans de Tennessee, durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 20 de octubre de 2024, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Jeffrey T. Barnes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved