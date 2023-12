Contrato de Ohtani con Dodgers tiene 680 millones diferidos, lo que reduce el valor fiscal anual

ARCHIVO - Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, sonríe antes de un partido de béisbol, el miércoles 30 de agosto de 2023, en Filadelfia. Shohei Ohtani solamente recibirá 20 millones de dólares de los 700 de su contrato con los Dodgers de Los Ángeles en los próximos 10 años, con 680 millones que serán pagables entre 2034 y 2043. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved