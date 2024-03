Con récord de 50 doble-dobles al hilo de Sabonis, Kings se imponen en tiempo extra a Grizzlies

Domantas Sabonis (10), de los Kings de Sacramento, reacciona después de una clavada durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Grizzlies de Memphis, en Sacramento, California, el lunes 18 de marzo de 2024. Los Kings ganaron en tiempo extra 121-111. (AP Foto/Randall Benton) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.