Con par de jonrones de Trout, los Angelinos vencen 7-4 a los Marlins, que siguen sin ganar

El jardinero central de los Angelinos de Los Ángeles Mike Trout (27), el primera base Nolan Schanuel (18) y el tercera base Anthony Rendón (6) celebran después de derrotar a los Marlins de Miami durante un juego de béisbol, el lunes 1 de abril de 2024, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)