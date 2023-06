Con fiesta de DJ e instalaciones apenas listas, El Salvador inaugura Centroamericanos

El presidente salvadoreño Nayib Bukele saluda durante la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el viernes 23 de junio de 2023 (AP foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores con maquinaria realizan los últimos preparativos para la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el jueves 22 de junio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de bailarines participa en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el viernes 23 de junio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Deportistas mexicanos desfilan en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el viernes 23 de junio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La gimnasta Alexa Moreno y el pesista Jorge Cárdenas portan la bandera de México durante la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el viernes 23 de junio de 2023, en San Salvador (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved