Compitiendo por dos: atletas olímpicas embarazadas superan los límites de lo posible en París

ARCHIVO - La egipcia Nada Hafez compite con la estadounidense Elizabeth Tartakovsky en la ronda de 32 sable individual femenino durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en el Grand Palais, el lunes 29 de julio de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved