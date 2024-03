Comité de Ética absuelve de irregularidades al presidente de la FIA tras acusaciones de informantes

El piloto holandés de Red Bull Max Verstappen (centro) que ganó la clasificación conversa con el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem, luego del clasificatorio de cara al Gran Premio de Baréin, en el circuito de Sakhir, Baréin, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Darko Bandic) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved