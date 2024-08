Colombiana Valencia se coloca a un triunfo de volver al podio en el boxeo

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Ingrit Valencia celebra después de derrotar a la australiana Monique Suraci en su combate de octavos de final en la categoría de peso mosca (50 kg), el jueves 1 de agosto de 2024, en París. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

A un triunfo de regresar al podio olímpico, la colombiana está consciente que las cosas no se pondrán más sencillas, pero también sabe que la presión es la que ella misma se coloca y, en este momento, no siente ninguna.

“Es un desafío fuerte ser mamá y ser atleta a la vez, tener que estudiar también. No ha sido fácil pero con el apoyo he podido sacar a mi hijo adelante, a mi carrera deportiva y hoy me siento muy contenta, orgullosa de estar en mis terceros Juegos Olimpicos”, subrayó después de su combate. “Ya con mi hijo con 18 años, teniendo la certeza y la seguridad de que lo he criado y lo he sacado adelante por medio de este bello deporte”.

El boxeo le ha dado a Valencia más de lo que la vida fuera del ring ha tratado de quitarle, y ahora está en vísperas de darle a Colombia su sexta medalla olímpica en el pugilismo y, si todo sale bien, la primera de oro. Imposible pensar en otra cosa.

“Siempre me veo con medalla, siempre compito con la misma manera”, reiteró. “Yo solamente pienso en ganar, nunca se me pasa por la mente el perder, creo que esa gallardía la tengo desde hace muchísimos años y siempre pienso positivamente, porque creo que cuando uno piensa negativo se sube perdiendo y eso no está en mis planes”.

FUENTE: Associated Press