Colombiana Valencia pierde en cuartos y anuncia su retiro del boxeo

La colombiana Ingrit Valencia (derecha) pelea con Nazym Kyzaibay de Kazajistán en los 50 kilogramos del boxeo de mujeres en los Juegos Olímpicos de París 2024 el sábado 3 de agosto del 2024, in París, Francia. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved