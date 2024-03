Clippers superan 89-88 a Timberwolves en juego físico y defensivo; Leonard registra 32 puntos

El centro de los Clippers de Los Ángeles Daniel Theis (10) Los Angeles Clippers center Daniel Theis (10), y el escolta Paul George (13) conversan durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, ante los Timberwolves de Minnesota, el domingo 3 de marzo de 2024, en Mineápolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved