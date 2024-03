Clippers remontan en el último cuarto, vencen 112-102 a Bulls y extienden racha ganadora a 3

El alero de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard (2), va a la canasta contra el escolta de los Bulls de Chicago, Coby White, a la izquierda, y el pívot Nikola Vucevic (9) durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA en Los Ángeles, el sábado 9 de marzo de 2024. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved