Clayton Kershaw llega a su 11mo Juego de Estrellas; James Wood es el jugador más joven con 22 años

Clayton Kershaw (22), de los Dodgers de Los Ángeles, se quita la gorra para agradecer la ovación de los fanáticos después de registrar el ponche 3.000 en su carrera frente a Vinny Capra, de los Medias Blancas de Chicago, durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 2 de julio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Kevork Djansezian)

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, conecta un batazo en el juego del miércoles 25 de junio de 2025 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Michael Swensen)

Ronald Acuña Jr. (13), de los Bravos de Atlanta, batea un cuadrangular solitario frente a los Mets de Nueva York en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 18 de junio de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)