"Chucky" Lozano firma contrato por cuatro años con San Diego FC de la MLS

ARCHIVO - El delantero mexicano Hirving Lozano durante el segundo tiempo de las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el 21 de marzo de 2024, en Arlington, Texas. San Diego, club de expansión de la MLS, ha fichado a Lozano. (AP Foto/Julio Cortez, File) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved