Christian Kukuk gana el título de salto individual ecuestre para Alemania en París 2024

El alemán Christian Kukuk, en los lomos de Checker 47, celebra tras ganar la medalla de oro en la final de saltos individuales de la equitación de los Juegos Olímpicos de París, el martes 6 de agosto de 2024 en Versalles, Francia. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved