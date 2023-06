Chris Paul se va a los Warriors y Jordan Poole con los Wizards tras canje

ARCHIVO- Chris Paul, de los Suns de Phoenix, lleva el balón en contra de los Clippers de Los Ángeles, durante la segunda mitad del Juego 5 de la serie de playoffs de la NBA, el 25 de abril de 2023, en Phoenix. Los primeros cinco meses de Mat Ishbia como nuevo dueño de los Suns han producido un torbellino de cambios. Ishbia supervisó el domingo 18 de junio de 2023 el marco de un intercambio que mandará a Paul, a Landry Shamet y otras compensaciones a los Wizards de Washington a cambio de Bradley Beal. (AP Foto/Matt York, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved