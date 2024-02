Chileno Niemann abre temporada de LIV Golf con ronda de 59 en México

El chileno Joaquín Niemann juega su segundo hoyo del torneo de la LIV Golf en Playa del Carmen, México, el viernes 2 de febrero de 2024 (Chris Trotman/LIV Golf via AP)

Niemann sabía que estaba jugando bien, pero no estaba seguro de cuán abajo estaba del par. En este campo se juega a par 71.

El chileno de 25 años no lo entendió sino hasta que estaba 12 abajo del par, jugando en su último hoyo, y escuchó gritos de “58”.

“Estaba en 12 y no me percaté si era 72 o 71 ni quise hacer las cuentas”, refirió Niemann. “La gente comenzó a decir: ‘Ve por 58’. No fue mi mejor wedge, pero pude quedar abajo de 60, lo que es bueno”.

FUENTE: Associated Press