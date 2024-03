Chiefs usan la etiqueta de jugador franquicia en L’Jarius Sneed y negocian con Chris Jones

El cornerback L'Jarius Sneed, centro, de los Chiefs de Kansas Cuty, abraza a su compañero de posición Trent McDuffie, mientras ambos hablan con los fanáticos durante el desfile de celebración del campeonato del Super Bowl, en Kansas City, Missouri, el miércoles 14 de febrero de 2024. Sneed recibió la etiqueta de jugador franquicia sin derechos exclusivos el lunes 4 de marzo de 2024. (AP Foto/Reed Hoffmann) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved