Chiefs firman al pateador Araiza, tras retiro de demanda en su contra por presunta violación

ARCHIVO - El pateador de los Bills de Buffalo, Matt Araiza, calienta antes del partido de fútbol americano de la NFL contra los Broncos de Denver en Orchard Park, Nueva York, el 20 de agosto de 2022. Los Chiefs de Kansas City firmaron a Araiza, quien estuvo fuera de la NFL tras una demanda en diciembre, presentada por una mujer que alegó que fue violada por jugadores de fútbol americano de San Diego State en 2021. El fichaje fue anunciado por el agente de Araiza, Joe Linta, y confirmado poco después por el equipo. (AP Foto/Adrian Kraus, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.