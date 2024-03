Chelsea y Lyon avanzan a semifinales de la Liga de Campeones Femenina

La entrenadora del Chelsea Emma Hayes (centro) se saluda con Nadine Noordam del Ajax (segunda a la izquierda), al final del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, en el estadio Stamford Bridge, en Londres, Inglaterra, el miércoles 27 de marzo de 2024. (AP Foto /Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved