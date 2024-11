Chargers se imponen 34-27 a Bengals con TD tardío de Dobbins luego de perder ventaja de 21 puntos

El running back J.K. Dobbins (27), de los Chargers de Los Ángeles, brinca dentro de la zona de anotación para anotar el touchdown decisivo, superando al cornerback Josh Newton (28), de los Bengals de Cincinnati, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 17 de noviembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved