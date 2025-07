Cerveceros, primer equipo de la Liga Nacional en alcanzar las 60 victorias

Jackson Chourio (izquierda) de los Cerveceros de Milwaukee saluda a su compañero Christian Yelich (22) tras vencer a los Marineros de Seattle, el lunes 21 de julio de 2025, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El abridor de los Cerveceros de Milwaukee Brandon Woodruff camina rumbo al dugout después de ponchar a Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, para terminar la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el lunes 21 de julio de 2025, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)

Andrew Vaughn, de los Cerveceros de Milwaukee, bateó un cuadrangular solitario y recorre las bases durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a Nacionales de Washington, el viernes 11 de julio de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash)