Casas conecta 3 HR's en el 1ro, González pega uno en el 2do y Medias Rojas barren a Mellizos

Triston Casas (centro), de los Medias Rojas de Boston celebra tras impactar un jonrón de tres carreras que también remolcó a Trevor Story (10), y Masataka Yoshida (derecho al fondo), en el primer juego de la doble tanda ante los Mellizos de Minnestoa, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved