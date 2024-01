Carson Wentz instala a Rams como 6to sembrado de playoffs con triunfo de 21-20 sobre 49ers

El receptor de los Rams de Los Ángeles Puka Nacua (derecha) platica con su madre, Penina Nacua, luego de que los Rams vencieran a los 49ers de San Francisco, en el juego de la NFL en Santa Clara, California, el domingo 7 de junio de 2024. (AP Foto/Jed Jacobsohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved