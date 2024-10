Carpenter se convierte en la estrella de octubre con Tigres

Trey Sweeney (27) y Jake Rogers, de los Tigres de Detroit, esperan en el plato a su compañero de equipo Kerry Carpenter (30) después de que Carpenter conectó un jonrón de tres carreras en la novena entrada durante el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 7 de octubre de 2024, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.