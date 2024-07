Cardenales adquieren a Erick Fedde y a Tommy Pham como parte de intercambio entre tres equipos

Erick Fedde, abridor de los Medias Blancas de Chicago, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol en contra de los Ranger de Texas, el lunes 22 de julio de 2024. Los Cardenales de San Luis adquirieron a Fedde y al jardinero Tommy Pham en un intercambio entre tres equipos el lunes 29 de julio de 2024. (AP Photo/LM Otero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.