Caicedo y Vanegas iluminan la victoria 2-1 de Colombia ante Alemania en el Mundial femenino

La colombiana Linda Caicedo celebra tras anotar el primer gol de su equipo en la victoria 2-1 ante Alemania en el Mundial femenino, el domingo 30 de julio de 2023, en Sídney. (AP Foto/Rick Rycroft) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Linda Caicedo celebra tras anotar el primer gol de su equipo en la victoria 2-1 ante Alemania en el Mundial femenino, el domingo 30 de julio de 2023, en Sídney. (AP Foto/Rick Rycroft) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manuela Vanegas (derecha) celebra tras anotar el segundo gol de Colombia en la victoria 2-1 ante Alemania en el Mundial femenino, el domingo 30 de julio de 2023, en Sídney. (AP Foto/Rick Rycroft) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved