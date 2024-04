Cachorros arruinan sin hits de Severino y vencen 3-1 a Mets con cuadrangular de Morel

El receptor de los Mets de Nueva York, Tomás Nido, izquierda, reacciona mientras Christopher Morel (5), de los Cachorros de chicago, se para en el plato después de batear jonrón de dos carreras en la novena entrada del juego de béisbol del lunes 29 de abril de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.