El mexicano de los Rays de Tampa Bay, Isaac Paredes celebra junto a sus compañeros, incluyendo Josh Lowe (15) luego de que el equipo venciera a los Rojos de Cincinnati, el sábado 27 de julio de 2024, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Christopher O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.