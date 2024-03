Buxton y Vázquez conectan hits oportunos y Mellizos vencen 5-1 a Reales

Willi Castro (50), Byron Buxton, centro, y Matt Wallner, de los Mellizos de Minnesota, celebran después de su partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el jueves 28 de marzo de 2024, en Kansas City, Missouri. Los Mellizos ganaron 4-1. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved