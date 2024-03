Bulls se imponen 119-117 a Jazz; DeMar DeRozan anota 29 puntos

DeMar DeRozan, de los Bulls de Chicago, se alza rumbo a la canasta, mientras que Omer Yurtseven (77), del JAzz de Utah, observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Salt Lake City. (AP Foto/Rick Bowmer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved