Browns entrevistan a Ken Dorsey, ex coordinador ofensivo de Bills, para vacante en Cleveland

Ken Dorsey, coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, camina en la banca del equipo antes de un partido de la NFL, el 30 de octubre de 2022, en Orchard Park, Nueva York. Los Browns de Cleveland podrían llevar a dirigir su ofensiva a uno de sus tantos quarterbacks titulares. El equipo entrevistó a Dorsey el viernes 19 de enero de 2024, dijo a The Associated Press el domingo una persona con conocimiento de la entrevista. (AP Foto/Bryan Bennett) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.