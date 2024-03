Broncos envían a Jerry Jeudy a los Browns a cambio de dos selecciones de Draft, según fuente AP

ARCHIVO - Foto del 22 de octubre del 2023, el receptor de los Broncos de Denver Kerry Jeudy durante el encuentro ante los Packers de Green Bay. El sábado 9 de marzo del 2024, los Broncos canjean a Jeudy por dos selecciones de Draft con los Browns de Cleveland. (AP Foto/Jack Dempsey, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved