Brennan batea jonrón de 3 carreras en la novena, Guardianes vencen 5-2 a Mellizos

Andrés Giménez, Tanner Bibee y sus compañeros de equipo de los Guardianes de Cleveland felicitan a Will Brennan, centro, después de conectar un jonrón de tres carreras ante el lanzador relevista de los Mellizos de Minnesota, Jhoan Durán, al final de un juego de béisbol en Cleveland, el domingo 19 de mayo de 2024. (AP Foto/Phil Long)