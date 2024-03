Bravos remontan con 7 carreras en la 8va y vencen 9-3 a Filis

Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, sigue con la mirada después de conectar un doble productor de tres carreras frente al abridor de los Filis de Filadelfia Connor Brogdon durante la octava entrada del juego inaugural de béisbol, el viernes 29 de marzo de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved