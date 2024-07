Bravos buscan asemejarse al equipo campeón de 2021, con poderío de Soler

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

El cubano Jorge Soler, de los Bravos de Atlanta, celebra un jonrón de tres carreras en el sexto juego de la Serie Mundial, el martes 2 de noviembre de 2021, ante los Astros de Houston (AP Foto/Eric Gay, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Esas adiciones aportaron la energía que llevó al equipo al campeonato. Esta vez, Anthopoulos quería también encender el desempeño de unos Bravos que buscan su séptimo pasaje consecutivo de playoffs, pese a perder al venezolano Ronald Acuña, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de 2023, y al as Spencer Strider, por lesiones que pusieron fin a sus campañas.

Anthopoulos consideró importante que la gerencia enviara un mensaje de apoyo al reforzar la nómina.

“Simplemente estoy agradecido por la oportunidad de estar de regreso y por el hecho de que él me quiere acá”, dijo Soler. “Incluso más. Agradezco simplemente que me hayan dado la oportunidad en 2021. Evidentemente, las cosas no salieron bien para mí en Kansas City, y siento como si ellos me hubieran traído al equipo y me hubieran dado otra oportunidad en la pelota”.

Hace tres años, Soler bateaba para .192 con un OPS de .658 por Kansas City cuando los Bravos lo adquirieron. Con Atlanta, ostentó un .269 con un .358 de embasado, un slugging de .524, 14 jonrones y 33 impulsadas en 55 duelos.

El miércoles, Soler se fue de 3-0 pero Atlanta derrotó 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

FUENTE: Associated Press